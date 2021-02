Covid e vaccino, l’esperta: "Ecco gli effetti negativi dell’infodemia"

Dopo un anno dalla comparsa del coronavirus in Italia, abbiamo cercato di analizzare come è stata gestita la pandemia a livello comunicativo, per capire se le informazioni sono state veicolate in modo corretto o se hanno creato confusione e magari rischiato di spingere le persone verso comportamenti sbagliati. Abbiamo affrontato l’argomento con la Professoressa Rossella Sobrero , docente di Comunicazione Sociale e Istituzionale Università degli Studi di Milano .

Un anno fa, quando il virus si conosceva molto poco, giravano notizie di ogni tipo e gli stessi esperti hanno dato messaggi spesso contrastanti: si passava dall’idea che fosse poco più di un’influenza a quella che fosse un virus letale.

Abbiamo visto che nessuno era pronto a gestire la comunicazione di crisi che non riguarda solo catastrofi naturali o attacchi terroristici ma, come in questo caso, un virus sconosciuto. Si è dimostrato che governi, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private non avevano piani di sicurezza né strategie di comunicazione adeguate. Il nostro Paese (ma non è il solo) è precipitato in una crisi in cui la comunicazione ha funzionato in modo alternato e ha creato vortici centrifughi con dichiarazioni non coordinate tra i diversi soggetti coinvolti. La strategia delle istituzioni è stata avviata quando la situazione era già grave e per questa ragione ha potuto svilupparsi con molta difficoltà.

La comunità scientifica, per lo meno all’inizio, è apparsa piuttosto divisa su quasi tutto, rendendo difficile il compito all’utente che cercava di orientarsi fra molte voci discordanti.

È certamente mancata una regia complessiva e anche la comunità scientifica non ha considerato l’impatto che poteva avere la comunicazione digitale. Come sappiamo negli ultimi mesi si è assistito a un aumento esponenziale dell’uso dei social network che ha prodotto alcuni problemi da non sottovalutare. Una criticità è che sono aumentati il frastuono e il rumore di fondo provocando quello che viene chiamato “sciame comunicativo”. Byung-Chul Han, pensatore coreano, nel suo libro “Nello sciame. Visioni del digitale” afferma che la massa online non ha massa fisica. È uno sciame digitale, non è una folla: non ha un’anima, non c’è un “noi”, ma è un insieme composto da individui isolati, da hikikomori.Le testate giornalistiche continuano ad avere un ruolo importante ma non sono riuscite ad arginare questo fenomeno.