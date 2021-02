Maltempo, Burian porta neve e gelo su tutta l’Italia

Come previsto le correnti siberiane hanno fatto crollare le temperature e causato precipitazioni nevose su molti territori. I fiocchi sono caduti su Torino, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Irpinia e Foggiano. In Friuli Venezia Giulia bora con raffiche fino a 100 km/h, in Irpinia sospese le vaccinazioni per gli over 80. Borrelli: "Non ci sono criticità ma attenzione agli spostamenti" Condividi:

Neve e gelo sono arrivati come previsto sull’Italia, portati dalle fredde correnti siberiane del Burian (LE PREVISIONI). I fiocchi sono caduti su Torino, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Irpinia e Foggiano. In alcuni casi è stata disposta la chiusura delle scuole. In Friuli Venezia Giulia il forte vento di bora ha fatto precipitare le temperature. La situazione è monitorata dal comitato operativo della Protezione Civile, che si è riunito con i rappresentanti delle regioni e i gestori dei servizi essenziali e della viabilità: le previsioni infatti indicano condizioni meteo avverse nelle prossime ore con nevicate anche a bassa quota su gran parte delle regioni centrali e meridionali.

Borrelli: "Non ci sono criticità ma attenzione agli spostamenti" leggi anche Maltempo in Piemonte, strade ghiacciate: incidenti nel Cuneese "Al momento non ci sono criticità, le strutture operative sono tutte allertate e i piani neve sono in funzione. Raccomandiamo di fare attenzione agli spostamenti, utilizzare le gomme da neve e le catene, stare attenti alle nevicate in atto", ha detto il capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, al termine della riunione. "Le regioni hanno recepito tutte le indicazioni e il sistema è pronto a intervenire - ha assicurato Borrelli - Con il Comitato operativo ci siamo aggiornati a questa sera e nella nottata qualora ce ne fosse bisogno. La giornata sulla quale c'è più attenzione è quella di oggi, poi vedremo domani se estendere l'allerta anche a dopodomani". Gelo in Piemonte, fiocchi di neve su Torino Il ghiaccio sulle strade sta causando disagi e qualche incidente in Piemonte, dove è tornata la neve anche in pianura e il termometro registra minime sotto lo zero. Sulla tangenziale di Beinette, nel Cuneese, a causa della strada ghiacciata si è verificato un incidente fra cinque auto all'altezza del sottopasso. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, 118 e carabinieri: non risultano feriti gravi. In località Trucchi, sempre nel Cuneese, un'auto è finita contro il muro di una casa. Un altro incidente viene segnalato in corso Savona. L'aria fredda in arrivo da est sta facendo scendere il termometro, con minime di 13-15 gradi sottozero a 1.500 metri. Fiocchi di neve anche a Torino, mentre in montagna Arpa - l'Agenzia regionale per la protezione ambientale - segnala venti forti, soprattutto nella giornata di oggi. Il pericolo valanghe varia tra il grado 3 marcato a 2 moderato.

Friuli Venezia Giulia: freddo e bora con raffiche a 100 km/h a Trieste approfondimento Allerta meteo, il significato dei colori Cielo sereno e sole ma temperature precipitate in Friuli Venezia Giulia, con forte vento di bora a Trieste con raffiche di oltre 100 km/h. Per quanto riguarda la colonnina di mercurio -3 gradi a Trieste, -2 a Udine e Gorizia, - 1 a Pordenone. Sui rilievi -10 a Tarvisio,- 12 sullo Zoncolan, - 7 a Forni di Sopra e -9 a Sappada. Sono una decina gli interventi che nella notte hanno impegnato i vigili del fuoco del comando per danni provocati dal vento in diverse zone della città. Dai cassonetti vaganti della nettezza urbana a porzioni di tetto rese instabili dal vento e, ancora, tende da sole installate all'esterno dei poggioli che hanno ceduto sotto le raffiche del forte vento di Nord Est. In Ponterosso, zona centralissima, sono volati due container posizionati per lavori di svuotamento dell'acqua dall’omonimo canale: sul posto Vigili del fuoco e Capitaneria di porto. La polizia locale di Trieste è intervenuta invece per la segnalazione di lastre di ghiaccio su strade periferiche. Non si registrano comunque gravi disagi alla circolazione anche per la scarsità di traffico, riferisce la Polizia stradale. In Emilia-Romagna disagi limitati Notte di nevicate anche in Emilia, anche in pianura e nelle città, con Bologna che si è risvegliata con i tetti imbiancati e qualche centimetro di neve. Sull'Appennino le nevicate più rilevanti, con oltre 20 centimetri di media caduti, mentre al Passo delle Radici, in provincia di Modena, il vento ha creato accumuli fino a 70 centimetri. Un po' ovunque mezzi spargisale e spartineve al lavoro dalla nottata. Al momento non si sono registrati disagi significativi nella viabilità. Nell'entroterra riminese, in Valconca, alcune scuole sono state chiuse, come nel Comune di Mondaino.

Marche sotto la neve approfondimento Neve e gelo, cosa fare: i consigli della Protezione civile Anche le Marche si ritrovano innevate, come era nelle previsioni secondo un’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Nevica a tratti lungo la costa: ad Ancona, dove è attivo il piano antineve e le scuole sono chiuse per precauzione, c'è stato solo un po' di nevischio, ma i mezzi antineve sono in azione nelle zone collinari. Nevica in maniera più decisa nell'entroterra fino ai Sibillini. Viabilità rallentata un po' ovunque: nel Pesarese e nel Maceratese i vigili del fuco sono intervenuti per mezzi intraversati e piante sulla strada. Fiocchi anche sulle zone terremotate dove al momento il vice sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi, non segnala criticità allarmanti. "La neve c'è, nell'ordine di una quindicina di centimetri al momento, ma non sta creando particolari problemi né alla viabilità lungo la statale Salaria, né nelle casette Sae che sto controllando personalmente. Teniamo la situazione sotto controllo - ha detto - Più che la neve, alla quale siamo abituati, a preoccupare sono le temperature che nelle prossime ore e in serata sono attese ancora più basse e potrebbero determinare la presenza di ghiaccio". Nevica in molte città, soprattutto nell'entroterra. Molti i Comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse. Nevica nell’entroterra abruzzese, anche in pianura Nevica in Abruzzo, anche in pianura sull'entroterra. Al momento non si registrano difficoltà alla circolazione. Una nevicata che non fa gioire i titolari delle stazioni di sci e gli stessi appassionati data l'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio che porta l'Abruzzo ancora una volta in zona arancione. In provincia dell'Aquila le temperature registrate sono di poco sotto lo zero.

Frana a ridosso della linea Benevento-Napoli, stop ai treni approfondimento Tutto quello che c'è da sapere sulle catene da neve Una frana fra le stazioni di Benevento e Tufara Valle ha interrotto i collegamenti ferroviari tra Benevento e Napoli via Valla Caudina. Lo smottamento si è verificato la notte scorsa con terreno e detriti che si sono riversati sui binari. Un treno diretto a Napoli è stato costretto a fermarsi: non ci sono state conseguenze per i passeggeri, che sono stati trasferiti su un autobus sostitutivo. La frana è stata causata dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi. I treni attualmente terminano le corse a Benevento-Libertà. Neve in Irpinia, sospese le vaccinazioni per gli over 80 Dalla notte scorsa un’abbondante nevicata sta interessando le province di Avellino e Benevento. In particolare in Irpinia la neve ha raggiunto già i 10 centimetri, soprattutto in Alta Irpinia e ad Ariano Irpino. Nevica anche nel capoluogo, dove il piano antineve è già scattato, con i mezzi spalaneve e spargisale in azione. Non si registrano al momento criticità sul tratto autostradale della A16 Napoli - Canosa, tra le uscite di Baiano e Lacedonia. I mezzi spalaneve e spargisale sono in attività e sul tratto si circola solo con pneumatici invernali o con catene a bordo. La polizia stradale dei distaccamenti di Avellino-Ovest e Grottaminarda sta sorvegliando il tratto per soccorrere eventuali automobilisti e autotrasportatori in difficoltà. Per l'allerta meteo sono state sospese le vaccinazioni agli over 80 nei distretti di Sant'Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino. Molti comuni della provincia, a cominciare da Avellino, hanno emesso ordinanza di chiusura delle scuole almeno fino a lunedì, alcuni, come Calitri, fino a mercoledì prossimo. Decisione analoga adottata anche in provincia di Benevento, dove la neve sta cadendo incessantemente già da diverse ore. Scuole chiuse fino a mercoledì 17 febbraio, per includere anche il ponte del Carnevale, a Benevento, Apollosa, San Leucio del Sannio, Airola, Circello, Castelvenere, Fragneto Monforte, Ceppaloni, Campoli, Morcone, Cautano, Colle Sannita, Paupisi, San Marco dei Cavoti e San Lorenzo Maggiore.