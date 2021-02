Coppia scomparsa a Bolzano, iniziate le ricerche del padre nell'Adige

In corso nella zona della Bassa Atesina in Alto Adige la ricerca da parte di sommozzatori, vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori acquatici per trovare il corpo di Peter Neumair, l'uomo di 63 anni scomparso dalla sera del 4 gennaio scorso con la compagna Laura Perselli di 68 anni. Il cadavere della donna è stato recuperato il 6 febbraio. Resta in carcere il figlio Benno

Sommozzatori, vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori acquatici stanno effettuando una maxi battuta di ricerca nell'Adige, nella zona della Bassa Atesina, per trovare il corpo di Peter Neumair, l'uomo di 63 anni scomparso dalla sera del 4 gennaio scorso assieme alla compagna Laura Perselli di 68 anni. Il cadavere della donna è stato ritrovato il 6 febbraio. Il fiume è stato nuovamente abbassato e sul posto si trovano centinaia di persone lungo le rive, come anche sette unità cinofile della polizia tedesca specializzate nella ricerca in acqua. Intanto resta in carcere, con l'accusa di duplice omicidio, il figlio della coppia, Benno Neumair.

La ricerca di Peter Neumair

Impegnati nelle ricerche ci sono oltre cento uomini ma anche imbarcazioni (gommoni e barche a remi), sette unità cinofile messe a disposizione dal Ministero dell'Interno tedesco a seguito di contatti tra l'Arma dei Carabinieri di Bolzano e la Bundespolizei, cani molecolari (uno dei carabinieri di Bologna, due della Guardia di Finanza altoatesina e tre 'svizzeri' che sono ritornati dal Canton Ticino) ma anche elicotteri di Carabinieri e Guardia di Finanza. Le società che gestiscono le dighe hanno ridotto al massimo il flusso d'acqua in uscita, nel corso della giornata la portata del fiume sarà fortemente diminuita ancor più del 6 febbraio, quando è stato trovato il corpo di Laura Perselli. Sono anche stati sospesi i lavori in corso sui greti dei fiumi per ridurre al massimo, per quanto possibile, la presenza di terra e sabbia in acqua così da migliorare la visibilità. Gdf e carabinieri hanno messo a disposizione un elicottero ciascuno, mentre i vigili del fuoco sono dotati di diversi droni. Sul posto si trovano anche tre squadre di sommozzatori oltre agli ecoscandagli.