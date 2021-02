Maltempo, palaghiaccio di Vipiteno crolla sotto la neve

Il tetto della struttura ha ceduto per via del peso che ha dovuto sostenere a causa delle forti nevicate che si stanno abbattendo sull'Alto Adige in questi giorni. Il palazzetto ero chiuso e non ci sono stati feriti

Giorni di forti nevicate in Alto Adige

Sono giornate di super lavoro per i vigili del fuoco in Alto Adige. Il 9 febbraio, a San Candido in val Pusteria è infatti crollato un fienile sotto il peso della neve. I pompieri intervengono in diverse zone della provincia a sostegno dei cittadini per liberare i tetti dalla neve. Il manto nevoso attualmente non è particolarmente alto, a Vipiteno e San Candido circa 30-50 centimetri. La neve è però particolarmente pesante perché nelle scorse settimane con l'escursione termica giornaliera si è molto compattata. Anche questa mattina sta nevicando in vaste zone dell'Alto Adige.