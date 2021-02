Meteo, le previsioni di giovedì 4 febbraio

Da domani e fino a sabato pomeriggio il tempo sarà asciutto e spesso soleggiato al Centro Sud. Le temperature saliranno costantemente fino a raggiungere picchi di 20 gradi a Roma e Firenze, oltre i 23 in Sardegna, Sicilia e Calabria, fino a 20 sul resto del Sud e in Campania. Anche al Nord i valori massimi saranno in aumento ma non supereranno i 12-13 gradi con cieli più grigi e a tratti piovosi. Domenica le cose cambieranno in modo deciso. Una perturbazione avanzerà rapidamente verso tutto il Nord, la Sardegna e le regioni tirreniche centrali (Toscana, Lazio) e in Umbria. Le precipitazioni potranno essere anche forti al Centro, moderate al Nord. Le temperature caleranno di 5-6 gradi ritornando nella media del periodo, soltanto al Sud il tempo continuerà ad essere mite. Neve abbondante sulle Alpi al di sopra dei 1200-1400 metri con circa 20-40 cm di accumulo fresco.

Le previsioni al Nord

Il cielo si presenterà spesso coperto con pioviggini sulla Liguria, sulle regioni occidentali e il triestino. Possibili nebbie al primo mattino in Val Padana. Temperature in rialzo con valori massimi compresi tra 8 e 13 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo nuvoloso tra Toscana e Umbria ma senza piogge. Altrove ampie schiarite alternate a nuvolosità medio alta. Temperature in forte aumento con valori compresi tra 14 e 18 gradi, fino a 20 in Sardegna.

Le previsioni al Sud

Giornata primaverile al Meridione con tanto sole salvo maggiore nuvolosità sul Salento e la Calabria ionica. Sempre più mite con valori massimi compresi tra 16 e 22 gradi.