Meteo, le previsioni di mercoledì 3 febbraio

Nebbie e cielo coperto con pioggia sparsa al mattino e dal pomeriggio piogge modeste sulla Liguria di centro levante, in Piemonte e Lombardia. Più soleggiato al Centro-Sud, ma sono previste nubi lungo le coste tirreniche, in Umbria, in Toscana e tra Basilicata e Puglia. Le temperature sono ovunque in aumento