Coniugi scomparsi a Bolzano, arrestato il figlio Benno Neumair

L’uomo si sarebbe costituito nella notte e, riporta il Corriere della Sera, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere in relazione alla sparizione dei genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, avvenuta il 4 gennaio Condividi:

È stato arrestato nella notte Benno Neumair, il figlio della coppia scomparsa a Bolzano lo scorso 4 gennaio. L'uomo si sarebbe costituito nella notte e si trova nel carcere di via Dante: secondo il Corriere della Sera è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. I suoi genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, due ex insegnanti di 63 e 68 anni, non sono ancora stati ritrovati.

Simulata la caduta dal ponte leggi anche Bolzano, svolta nel caso della coppia scomparsa: indagato il figlio Ieri i vigili del fuoco, su disposizione degli inquirenti, hanno simulato la caduta di un corpo a peso morto dal ponte di Vadena, all'altezza della discarica, ipotizzando che proprio in quel punto Benno Neumair possa aver gettato nel fiume Adige i suoi genitori. Un manichino zavorrato, cioè dal peso di una persona adulta, è stato fatto cadere nel fiume, in modo da osservare per quanti metri possa venire trasportato dalla corrente.