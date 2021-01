Bolzano, svolta nel caso della coppia scomparsa: indagato il figlio

Il 30enne viveva con i genitori: è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Sotto sequestro la casa. I due insegnanti in pensione sono spariti la sera del 4 gennaio: sono partite subito le ricerche, ma di loro nessuna notizia Condividi:

Non sono ancora stati trovati Peter Neumair e Laura Perselli, i due insegnanti bolzanini in pensione spariti nel nulla due settimane fa. Il caso, però, potrebbe essere vicino a una svolta. Come racconta il Corriere dell’Alto Adige, infatti, è indagato il figlio della coppia.

Indagato il figlio della coppia, casa sotto sequestro Benno Neumair, figlio 30enne della coppia scomparsa, viveva con i genitori. La procura di Bolzano l’ha iscritto nel registro degli indagati e ha ipotizzato i reati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. L’appartamento in via Castel Roncolo in cui i tre vivevano è stato posto sotto sequestro su ordine dei pm Igor Secco e Federica Iovene. Per il momento, comunque, nei confronti del giovane non sarebbe stata adottata alcuna misura cautelare.