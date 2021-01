Covid, Fondazione Gimbe: lenta discesa curve, crollo forniture vaccini

4/18 ©LaPresse

La Fondazione Gimbe osserva che nella settimana 20-26 gennaio 2021, rispetto alla precedente, c’è stata una riduzione dei nuovi casi (85.358 vs 97.335). Scendono anche i casi attualmente positivi (482.417 vs 535.524), i ricoveri con sintomi (21.355 vs 22.699) e le terapie intensive (2.372 vs 2.487); lieve calo dei decessi (3.265 vs 3.338)

La situazione in Italia con grafici e mappe