Ancora non si conoscono i dettagli del fatto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri

Una donna è stata uccisa stasera nella sua abitazione ad Orta Nova, nel Foggiano, in via La Bellarte. Sul posto sono accorsi i carabinieri. La vittima è T. G. e aveva 48 anni; è stata trovata in casa attorno alle 17:30. Sarebbe stata accoltellata.