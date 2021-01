Meteo, le previsioni di sabato 23 e domenica 24 gennaio

Un doppio ciclone colpirà l’Italia nel corso del fine settimana. Sono attese piogge forti, neve solo a quote medio alte e venti tempestosi. Sabato pioverà ancora al Nordest mentre sulla parte occidentale assisteremo a un temporaneo miglioramento. Altre precipitazioni interesseranno la Toscana, l'Umbria e sul basso Tirreno con temporali possibili in Campania, Calabria e Sicilia. Residue piogge continueranno a bagnare le aree tirreniche, in particolare il Lazio. Una nuova minaccia è attesa per domenica con piogge concentrate soprattutto al Centrosud. Dal pomeriggio, mentre la pioggia cesserà definitivamente su tutto il Nord, una severa fase di maltempo colpirà il Sud, specialmente l'area del basso Tirreno, come la Campania e la Calabria settentrionale. In queste zone si alterneranno mareggiate intense, temporali e locali nubifragi.

Le previsioni di sabato 23 gennaio

Ancora maltempo al Nordest con piogge e neve in collina in miglioramento nel corso del giorno. Situazione migliore sulle altre regioni settentrionali con temperature in rialzo e valori massimi compresi tra 8 e 12 gradi. Tempo instabile sull’area tirrenica con rovesci e piogge abbondanti sul Lazio. Neve in Appennino al di sopra dei 1000-1200 metri. Tempo migliore sulla costa adriatica. Giornata perturbata al Sud soprattutto sul Tirreno con temperature fino a 16-17 gradi.

Le previsioni di domenica 24 gennaio

Ultimi rovesci al Nordest con neve a quote collinari. Bello sul resto del Nord con temperature miti intorno ai 10 gradi. Tempo ancora instabile al Centro con piogge e rovesci, specie sull’area tirrenica e in Appennino. Tempo in ulteriore peggioramento sul basso versante tirrenico e parte della Sicilia con massime comprese tra12 e 16 gradi.