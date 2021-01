Meteo, le previsioni di giovedì 21 gennaio

Tempo in graduale peggioramento sull'Italia. Da giovedì una raffica di perturbazioni colpirà la gran parte delle nostre regioni. Le piogge saranno accompagnate da impetuosi venti di Libeccio e Scirocco che potranno soffiare con raffiche fino a 100 km orari con violente mareggiate. Le regioni che saranno interessate da burrasche e da piogge abbondanti saranno principalmente quelle tirreniche, quindi Toscana, Lazio, Campania, ma pioverà parecchio anche al Nord e in Sardegna. Le precipitazioni potranno essere molto intense sulle zone a ridosso dei rilievi appenninici mentre in montagna la neve cadrà copiosa a quote medio alte.

Le previsioni al Nord

Piovoso al Nord ad eccezione del Piemonte dove ci saranno ampie schiarite. Precipitazioni abbondanti a ridosso dei rilievi e neve a quote collinari tra 600 e 800 metri. Temperature in lieve rialzo e comprese tra 4 e 8 gradi, superiori in Liguria.

Le previsioni al Centro

Tempo molto instabile sulle regioni tirreniche con piogge più intense su Toscana e Lazio. Neve solo al di sopra dei 1500-1600 metri di quota. Tempo discreto e più asciutto sull’area adriatica. Massime in rialzo con valori diurni fino a 15 gradi.

Le previsioni al Sud

Nuvolosità in aumento con le prime piogge in arrivo in serata sulla Campania. Rinforzo dei venti di Libeccio su gran parte dei bacini. Temperature in aumento e comprese tra 12 e 18 gradi.