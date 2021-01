Covid, protesta di bar e ristoranti: #Ioapro contro nuovo Dpcm

Bar e ristoranti, soprattutto nelle regioni rimaste arancioni o rosse per molte settimane, sono tra le attività più colpite dai decreti contro la diffusione del Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ) in Italia. Con l'avvicinarsi della fine dell'ultimo dpcm, il 15 gennaio, ( TUTTE LE NOVITA' DEL NUOVO DPCM ) è stata indetta una protesta partita dal web: intitolata #Ioapro, invita i proprietari di bar e ristoranti ad aprire i propri locali "per non chiudere più", si legge nel manifesto dell'iniziativa.

Chi non vuole aderire: "Oltre al danno la beffa delle sanzioni"

approfondimento

Speranza: "Stato di emergenza prorogato fino al 30/4

La protesta ha raccolto anche qualche "no" da parte degli esercenti. In Sicilia, per esempio, Filippo Ventimiglia del ristorante Quattroventi a Palermo spiega: "Non aderisco e non sono favorevole all'iniziativa anche se capisco che sarà una gesto simbolico perché penso che per chi non fa il delivery come me non è pensabile alzare la saracinesca. Oltre al danno ci sarebbe la beffa - sottolinea - a causa delle sanzioni che potremmo ricevere. Sto rispettando le norme per ripartire una volta per tutte". Di parere simile Io Chef Ivano Ricchebono, stella Michelin del ristorante 'The Cook' di Genova: "Io avrei aderito a #ioapro tenendo aperto il ristorante ma credo che a Genova sarei l'unico a farlo", ha dichiarato. "Dobbiamo trovare il modo di riprendere a lavorare - ha poi aggiunto - nel pieno rispetto delle linee guida anti-Covid, ma è necessario riprendere".