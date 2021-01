Unieuro, i commenti del social media manager diventano virali

Le “sfuriate” del social media manager

leggi anche

Facebook ha deciso di liquidare tre holding in Irlanda

Il primo post risale a fine dicembre, con un messaggio che "si commentava da solo" in un monologo che ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti. Nelle ultime ore, invece, con la scusa di sponsorizzare una lavatrice scontata del 54%, ne è apparso un altro: il social media manager si finge stressato e commenta in modo scanzonato e irriverente l’annuncio del post. "Questo è un normalissimo post che parla di questa ottima lavatrice scontata del 54%. Non c’è altro da vedere. Davvero, non vale la pena che clicchi su Altro…”, scrive il profilo aziendale, per poi aggiungere: “Oh, grazie che hai premuto 'altro'. Davvero. Che poi altro che 'altro'. Qui c’è tutto. Sì fra, sono io, il social media manager di Unieuro. Niente, ‘ste settimane non ci sono stato perché mi hanno mandato a un corso per imparare a fare i social fichi”. La pagina Unieuro è stata poi inondata da numerosi commenti dello stesso profilo Unieuro.