Aereo caduto in Indonesia, ritrovati resti umani e detriti

Resti umani, detriti dell'aereo e oggetti probabilmente appartenenti ai passeggeri sono stati rinvenuti al largo della capitale indonesiana Giacarta, dove ieri un Boeing 737-500 che effettuava un volo interno è precipitato con 62 persone a bordo, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, per cause ancora non chiare. Un segnale proveniente dal velivolo è stato captato in mare, dove i sommozzatori dell'esercito sono impegnati nelle operazioni di ricerca.