Un Boeing 737-500 della compagina indonesiana Sriwijaya Air che volava sulla rotta Giacarta-Pontianak, in Indonesia, è precipitato in mare. Il volo SJ 182, con a bordo due piloti, 4 membri dell'equipaggio e 56 passeggeri, secondo FlightRadar24, era partito alle 13.40 locali (le 8.40 in Italia) e sarebbe dovuto atterrare alle 14.36 locali (le 9.36 in Italia). La squadra di soccorso ha recuperato i primi resti umani dalle acque dove è avvenuto il disastro, ha detto il capitano della guardia costiera di Trisula.