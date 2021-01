1/21 ©Fotogramma

Le scuole dell'infanzia, elementari e medie - con pochissime eccezioni - sono ripartite oggi in presenza dopo la pausa natalizia, per un totale di 5 milioni di studenti. Oggi sono state riaperte anche le aule, per il 50% degli alunni, delle scuole superiori in Trentino Alto Adige. Invece in Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Sicilia ed in Valle d'Aosta le scuole superiori riapriranno al 50% della presenza l'11 gennaio. Altre Regioni si muovono in ordine sparso.

Scuola, l'appello di Zaia