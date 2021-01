1/13

Cinque casi in pochi giorni. Tutti in Lombardia. Nelle strade sorprese dalla nevicata di inizio anno sono morti cinque cani, mentre passeggiavano con i loro padroni. Il problema è, con ogni probabilità, da imputare ai pozzetti dove passano le utenze dell'energia elettrica che, proprio per via delle nevicate, si sono riempiti d'acqua