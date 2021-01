Meteo, le previsioni di mercoledì 6 gennaio

Anche il giorno dell’Epifania sarà instabile su molte regioni. Dal 7 è in arrivo un importante raffreddamento con temperature che scenderanno sotto lo zero al Centro Nord. Il freddo e l’arrivo nel weekend di una nuova perturbazione sarà il mix perfetto di nuove nevicate a bassa quota (e fino in pianura)

La perturbazione, responsabile del forte maltempo di martedì, abbandonerà gradualmente l'Italia anche se ci saranno ancora residue piogge su molte regioni. Al Nord, sull’alta Toscana e in Campania sono attese precipitazioni anche abbondanti (nevose sui rilievi del Triveneto). Giovedì e venerdì il clima si raffredderà ulteriormente con giornate di ghiaccio al Nord. Novità sono attese per il weekend: una nuova perturbazione calamiterà aria fredda dai Balcani e tra sabato e domenica farà nevicare fino in pianura in Toscana e al Nord.

Toscana, codice arancione per neve sul nord-ovest

Giorno dell’Epifania con forte instabilità sulla Toscana con possibili nevicate a bassa quota. La Protezione civile ha esteso all'intera giornata di mercoledì il codice giallo per il rischio idrogeologico e la neve, codice che per quanto riguarda la neve diventerà arancione sui settori nord-ovest dell'Appennino.

Le previsioni al Nord

Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge sul levante ligure, Lombardia, Emilia e Triveneto. Neve a bassa quota sul Piemonte meridionale. Dal pomeriggio graduale miglioramento con parziali schiarite sulle Alpi. Foschie dense e nebbie dalla sera sulla Pianura padana. Temperature massime comprese tra 2 e 7 gradi.

Le previsioni al Centro

Nuvoloso sulle regioni tirreniche, Umbria ed aree appenniniche con deboli nevicate al di sopra dei 500-700 metri. Miglioramento nel pomeriggio ovunque con ampie schiarite sull’area adriatica. Temperature piuttosto basse e comprese tra 5 e 10 gradi.

Le previsioni al Sud

Maltempo su Campania, Basilicata tirrenica e sulla porzione più settentrionale della Calabria con frequenti rovesci. Nuvolosità diffusa sulle altre regioni con deboli precipitazioni su Molise e Puglia. Dal pomeriggio isolati fiocchi di neve sulla dorsale appenninica oltre i 1000 metri di quota. Massime comprese tra 10 e 15 gradi.