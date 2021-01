2/22 ©Ansa

Sono 35 i nuovi casi di Covid rilevati in 24 ore in Valle d’Aosta su 337 tamponi. Gli attualmente positivi sono 414(+1), i guariti 6.532 in totale (+31). Si registrano 3 vittime in un giorno, per un totale di 386 dall’inizio della pandemia. Le persone ricoverate nei reparti ospedalieri sono 66, 2 quelle in terapia intensiva e 346 quelle in isolamento domiciliare

