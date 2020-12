Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 25 dicembre

Sono 19.037 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 18.040 ), a fronte di 152.334 tamponi giornalieri effettuati (ieri 193.777), con la percentuale di positivi che sale al 12,5% (ieri 9,3%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 25 dicembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 459 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 2.584 (-5), con 165 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Vittime, guariti e tamponi

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.028.354. Le vittime in totale sono 71.359, con 459 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 505). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 32.324, per un totale di 1.377.109. I ricoverati con sintomi sono 23.402 (-668). Sono invece 553.900 le persone in isolamento domiciliare (-13.073). I tamponi sono in tutto 25.904.694, in aumento di 152.334 rispetto al 24 dicembre. I casi testati sono finora 14.597.413, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino: La Regione Veneto segnala che nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo pertanto per convenzione è stato riportato n. 16 dimissioni da TI invece delle 19 effettive che includono anche i negativizzati.