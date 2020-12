Meteo, le previsioni di martedì 22 dicembre

Fino alla Vigilia l’Italia sarà interessata dall’anticiclone: il tempo si tradurrà in giornate spesso nebbiose al Nord, più soleggiate e miti al Centro Sud. Dopo Natale è attesa un'irruzione polare con il drastico calo delle temperature, venti forti e neve in collina. Fino a Capodanno farà molto freddo con possibile neve fino in pianura al Nord Ovest

Fino al 24 dicembre non ci saranno particolari cambiamenti meteo. Le giornate trascorreranno piuttosto tranquille e senza precipitazioni grazie alla presenza dell’alta pressione. Il tempo sarà spesso coperto o nebbioso sulle pianure del Nord e vallate del Centro, più soleggiato e mite altrove. Ma proprio nella notte di Natale cambieranno molte cose. Aria artica farà il suo ingresso in Italia, interessando dapprima le regioni di Nord Est e in seguito tutto il Paese. La giornata più fredda sarà quella di Santo Stefano con clima molto rigido e temperature di 10-12 gradi inferiori rispetto a quelle attuali. Alle prime ore del mattino ci attendiamo valori parecchi gradi sotto lo zero a Torino, Milano, Bologna e in altre città del Nord.

Le previsioni al Nord

Cieli in prevalenza grigi con foschie e locali banchi di nebbia sulla pianura Padana. Possibili pioviggini sulla Liguria. Tempo più soleggiato in montagna. Temperature stabili (almeno fino a giovedì) e comprese tra 8 e 12 gradi.

Le previsioni al Centro

Nuvolosità irregolare sulla Sardegna e le regioni tirreniche. Deboli piogge sull’alta Toscana. Spesso nuvoloso anche sulle Marche e l’Umbria. Più soleggiato sul Lazio. Massime comprese tra 12 e 16 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo variabile con nubi sparse alternate a schiarite. Nuvolosità più insistente sulla Calabria tirrenica con possibili deboli e isolate piogge. Temperature stabili, con massime comprese tra 14 e 18 gradi.