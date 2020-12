"I pipistrelli sono mammiferi, non uccelli": 13enne corregge Vespa

Il noto giornalista ha chiesto al giovane: "Ma tu studi solo gli uccelli semplici, come i canarini, oppure anche quelli misteriosi, come i pipistrelli?". Una domanda che ha colto tutt'altro che impreparato l'adolescente, Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi

I pipistrelli sono "uccelli" o "mammiferi"? Ad alcuni sembrerà una domanda banale, altri dovranno pensarci un po' su. Non ha invece dubbi Francesco Barberini, 13enne con la passione per l'ornitologia e il birdwatching, che durante una puntata di "Da noi... a ruota libera", ospite di Francesca Fialdini, ha trascinato in una gaffe diventata virale sui social nientemeno che Bruno Vespa.