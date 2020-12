Meteo, le previsioni di sabato 19 e domenica 20 dicembre

Nel fine settimana il tempo si farà più nuvoloso su buona parte delle regioni. Sabato le piogge raggiungeranno la Sardegna meridionale, la Sicilia ionica, il reggino e infine anche la Liguria. Domenica le piogge si faranno più diffuse sulla Liguria e la Sicilia orientale. Le precipitazioni saranno modeste, solo localmente potrebbero aumentare di intensità. Deboli nevicate sono previste sui rilievi piemontesi, ma al di sopra dei 1400-1600 metri. Sul resto delle regioni il tempo sarà più asciutto, ma con cielo spesso coperto.

Settimana di Natale

Da lunedì 21 dicembre il tempo sarà in graduale miglioramento con ancora qualche piovasco sul Triveneto e i settori ionici. Tornerà per qualche giorno l’anticiclone per una temporanea stabilità atmosferica. Il tempo subirà un nuovo peggioramento proprio per la Vigilia e il giorno di Natale quando arriverà una nuova perturbazione, questa volta più incisiva della precedente.

Le previsioni di sabato 19 dicembre

Tempo grigio al Nord con nuvolosità diffusa e nebbie in Val Padana. Deboli piogge sulla Liguria. Non sono da escludere piogge anche sulle coste della Toscana e della Calabria. Nubi irregolari sul resto del Paese, alternate a qualche timida e temporanea schiarita. Temperature stazionarie.

Le previsioni di domenica 20 dicembre

Già dalle prime ore del mattino piogge più consistenti sulle regioni nord occidentali. Diversi fenomeni interesseranno anche il Sud, soprattutto la Sicilia orientale e gran parte dell’area ionica. Nubi irregolari sul resto del Paese. Nel corso del pomeriggio e della serata, il maltempo continuerà a colpire le regioni nord-occidentali, altre piogge sono poi attese sulle coste della Toscana e ancora in Sicilia con possibili temporali.