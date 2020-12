Il giallo delle valigie: identificato l’uomo. Irreperibile il figlio

Shpetmi Pasho e la moglie Teuta, cittadini albanesi di Valona, sono scomparsi in Toscana il 2 novembre 2015. Sarebbero loro, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i resti dei corpi ritrovati in 4 valige lungo l’autostrada Firenze-Pisa-Livorno. Decisiva la comparazione dattiloscopica delle impronte digitali ricavate dal documento che l’uomo fece per il permesso di soggiorno con un dito che fa parte dei reperti delle valigie abbandonate. E conferma dell’identificazione sembra arrivare da un tatuaggio su un braccio in cui compare il nome della città d’origine e le lettere “Shp”, le prime tre del nome Shpetmi.

Gli investigatori hanno messo in fila alcune date. Secondo la denuncia di scomparsa presentata da una figlia dei Pasho l'8 novembre 2015, la coppia era sparita sei giorni prima, lo stesso giorno della scarcerazione dalla prigione fiorentina di Sollicciano del figlio Taulent. L’uomo è irreperibile dall’ottobre del 2016, quando evase dagli arresti domiciliari. Sapere se sia ancora vivo diventa adesso fondamentale. Il suo ruolo nella vicenda apre ampie ipotesi per spiegare i due omicidi e il ritrovamento dei resti cinque anni dopo la loro scomparsa.

La figura del figlio della coppia scomparsa

Gli accertamenti medico legali puntano sul Dna. Una delle figlie della coppia scomparsa, Dorina, vive a Castelfiorentino. Si è già sottoposta al prelievo per favorire il confronto genetico. La donna avrebbe ridimensionato la figura del fratello. "E' un piccolo spacciatore", ha detto ai giornalisti Dorina volendo escludere che l'omicidio dei genitori sia dovuto a una vendetta, forse per un debito. "Se fosse stato un delitto per droga - ha aggiunto - non avrebbero aspettato i miei genitori", che facevano avanti e indietro dall'Albania alla Toscana, "ma avrebbero ammazzato me o mio fratello, ci conoscevano tutti a Castelfiorentino". Quella della vendetta dall'esterno, forse legata ai traffici di droga di Taulent, è una delle piste investigative seguite. Ma non si esclude neanche la strada di segreti di famiglia o di clan.