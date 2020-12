Covid, obbligo di quarantena: la comunicazione arriva 9 mesi dopo

In Alto Adige la comunicazione di obbligo di quarantena arriva anche con 9 mesi di ritardo. È accaduto alcuni giorni fa all'ex presidente del Consiglio comunale di Merano che ha ricevuto la comunicazione di mettersi urgentemente in quarantena dal 13 al 16 marzo del 2020.

Raccomandata datata 7 dicembre

Francesca Schir ha ricevuto una lettera datata 7 dicembre e firmata da Dagmar Regele, direttrice dimissionaria del dipartimento prevenzione dell'Azienda Sanitaria altoatesina, con comunicazione di porsi quanto prima in isolamento. Schir a marzo era entrata in contatto con il leader del suo partito, Paul Koellensperger che era risultato positivo al tampone. Quello della Schir non è l'unico caso in provincia di Bolzano perché ci sono altre persone che non hanno mai ricevuto, o notificata con pesante ritardo, la comunicazione di mettersi in quarantena.