Meteo, le previsioni di martedì 15 dicembre

La nuova settimana sarà caratterizzata dal predominio dell’alta pressione che avvolgerà per diversi giorni tutto il Paese. La sua presenza si tradurrà in tempo stabile e spesso soleggiato. Solo le pianure del Nord saranno spesso interessate da nebbie anche fitte

Su tutta Italia il quadro meteorologico sarà caratterizzato dalla stabilità atmosferica. Uniche insidie i locali banchi di nebbia sulla Val Padana e nelle vallate interne del Centro. A parte qualche debole pioggia prevista mercoledì tra Liguria e Toscana, il tempo rimarrà stabile e in gran parte soleggiato su tutte le regioni. Sulle zone pianeggianti del Nord e nelle valli interne del Centro (toscane e umbre) tornerà la nebbia, anche fitta sulla bassa pianura lombarda e in Emilia. Le temperature sono previste in aumento con valori massimi fino a 15-18 gradi al Centro-Sud ma non oltre i 10 al Nord (e anche in meno in presenza di nebbia). Questa situazione non cambierà almeno fino a venerdì quando dovrebbe avvicinarsi una perturbazione dall'Atlantico (da confermare).

Le previsioni al Nord

Giornata in prevalenza nuvolosa ovunque. Nebbie, a tratti persistenti, interesseranno la Pianura Padana. Entro sera peggiora sulle regioni occidentali con possibili deboli piogge. Massime comprese tra 8 e 10 gradi, qualche grado in più sulla Liguria.

Le previsioni al Centro

Cielo coperto o offuscato da stratificazioni, in rapido miglioramento nel corso del giorno. In serata possibili deboli piogge sull’alta Toscana. Temperature massime in aumento e comprese tra 13 e 17 gradi.

Le previsioni al Sud

Bella giornata di sole con il passaggio di nuvolosità poco significativa. Situazione stabile su tutte le regioni con temperature in aumento con valori diurni fino a 18 gradi.