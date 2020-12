Tar: "Sì alle chiusure dei centri commerciali nei weekend"

Resta confermata la parte del Dpcm del 3 dicembre scorso con la quale è stata disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali collocati all'interno di "parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole", a causa dell'emergenza Covid ( CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ; LO SPECIALE ). Lo ha deciso il Tar del Lazio con due decreti monocratici firmati dal presidente della prima sezione.

Il Tar ha dunque respinto le richieste di sospensione cautelare urgente del decreto governativo, avanzate da una serie di esercizi commerciali, consorzi e all'Associazione Regionale dei Centri e Parchi Commerciali del Veneto. Nel decreto del Tar si sottolinea che "nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio".

Fissata il 13 gennaio 2021 l'udienza per la valutazione collegiale in camera di consiglio delle censure proposte con i ricorsi.