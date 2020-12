Cervinia, la webcam "oscura" sciatori in coda: la società si difende

Ancora polemica sugli impianti di risalita nel comprensorio valdostano di Cervinia. Dopo gli assembramenti degli sciatori immortalati nelle scorse settimane, stavolta l'oggetto del dibattito è una webcam che, a quanto sembra dal fermo immagine, "oscurerebbe" la zona di partenza di un impianto di risalita di Plan Maison. A riportarlo è il quotidiano La Stampa. Il comprensorio è aperto da inizio novembre per ospitare gli allenamenti degli atleti di "interesse nazionale", mentre resta chiuso per gli altri sciatori, nel rispetto delle misure anti Covid ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

Polemiche per le file degli sciatori

Le piste sono aperte agli agonisti, che hanno la possibilità di allenarsi: il loro numero è cresciuto nelle ultime settimane sulla base di un aggiornamento delle disposizioni della Fisi. E così, lo scorso 3 dicembre, un fermo immagine della webcam davanti alla partenza della seggiovia di Plan Maison aveva immortalato un assembramento di sciatori in attesa di salire. Ora invece la polemica per un'altra immagine dallo stesso impianto, scattata l'8 dicembre, in cui la parte di inquadratura della webcam che punta sul parcheggio e sull'ingresso dell'impianto di risalita appare come "oscurata".