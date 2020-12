Maltempo, Mose protegge Venezia: prima volta delle barriere di notte

Il Mose nella notte ha protetto Venezia dall’acqua alta. L'innalzamento delle barriere è iniziato venerdì alle 20.30 e le paratie hanno permesso di mantenere il centro storico all’asciutto. “È riuscito il primo sollevamento notturno di tutte le paratoie del Mose. È stato molto suggestivo vedere la laguna punteggiata dalle luci del Mose in azione”, ha detto in mattinata Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche del Triveneto. “Le abbasseremo dopo pranzo, per poi tenerci la possibilità di risollevarle intorno alle 21 se le condizioni meteo lo renderanno necessario”, ha aggiunto.

Prima volta del Mose in notturna

Per la prima volta dalla sua entrata in funzione, quindi, il sistema di paratoie è stato attivato completamente in notturna. Ora saranno le condizioni meteo-marine a determinare cosa succederà nelle prossime ore: il Mose, come ha ipotizzato Zincone, potrebbe essere completamente riabbassato dopo pranzo e rialzato in caso di necessità (visto il nuovo picco previsto domani), oppure potrebbe tornare agibile (con conseguente abbassamento parziale delle barriere) la bocca di porto di Malamocco per consentire il passaggio di alcune navi. Se si sceglierà questa seconda ipotesi, il Mose verrà fatto “lavorare” ininterrottamente per 40 ore, un test mai effettuato prima che sarebbe fondamentale per i tecnici per comprendere la funzionalità del sistema.