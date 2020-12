Niente ristori, sciopero dei distributori di carburante

"Perdite drammatiche e niente ristori"

"La decisione - è scritto nella nota - si è resa necessaria in conseguenza della inspiegabile indisponibilità del Governo ad inserire le piccole e piccolissime imprese di gestione a cui sono affidati gli impianti, nel novero delle categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi Decreti Ristori", l'ultimo dei quali è approdato in Parlamento pochi giorni fa dopo il via libera del Governo seguito all'approvazione del nuovo scostamento di bilancio da otto miliardi (RISTORI QUATER, LE MISURE).

"La distribuzione carburanti - mettono in evidenza gli operatori del settore annunciando la decisione di chiudere gli impianti - è classificata come servizio pubblico essenziale, dovendo garantire, pur nelle attuali come già nelle passate circostanze emergenziali, la continuità e regolarità dell'attività, nell'interesse della collettività, per consentire lo spostamento delle persone ed il trasporto di ogni genere di merci". "Ne consegue - spiegano Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio - che i gestori, oltre a subire contrazioni drammatiche del proprio fatturato per effetto delle restrizioni alla mobilità e del coprifuoco notturno, non hanno alcuna possibilità di contenere i notevoli costi fissi necessari a mantenere l'attività di distribuzione a disposizione del pubblico".