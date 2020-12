Meteo, le previsioni di giovedì 3 dicembre

Il maltempo che ha portato la prima neve sulle pianure del Nord e piogge abbondanti sulle regioni centrali si sposterà al Sud. Allerta in Calabria per precipitazioni intense soprattutto sul versante tirrenico. Da venerdì una nuova perturbazione raggiungerà il nostro Paese con altra neve e freddo invernale

Giovedì, il vortice freddo che ha portato l'inverno su molte regioni d'Italia (LA NEVE A MILANO. FOTO) si sposterà verso la Grecia portando un temporaneo miglioramento del tempo. Il meteo riuscirà ancora a proporci qualche disturbo specialmente al Sud dove saranno ancora frequenti piogge e temporali, in particolare sull'area tirrenica della Calabria e nel sud della Puglia. Sul resto del Paese il quadro meteorologico tornerà temporaneamente tranquillo ad eccezione del Nordest dove in mattinata si avranno ancora residue piogge e qualche spruzzata di neve sui monti Da venerdì la situazione si farà decisamente più burrascosa con un forte peggioramento a partire dal Piemonte e la Liguria. Sarà la seconda fase del maltempo che imbiancherà ancora una volta le pianure del Nord.

Le previsioni al Nord

Tempo ancora instabile sul Triveneto con deboli piogge in pianura e fiocchi sui rilievi a bassa quota. Schiarite sulle regioni occidentali ma dalla sera è in arrivo una nuova perturbazione che manifesterà tutta la sua efficacia venerdì. Temperature in lieve rialzo ma ancora freddo con valori massimi compresi tra 2 e 7 gradi.

Le previsioni al Centro

Situazione in miglioramento anche sulle regioni centrali ma in un contesto molto variabile. Saranno possibili locali piogge e spruzzate di neve in Appennino. Temperature in calo e comprese tra 5 e 10 gradi.

Le previsioni al Sud

Piogge e temporali saranno insistenti sulla Calabria tirrenica e il Salento con possibili locali nubifragi. Piovoso anche in Sicilia. Massime in netta diminuzione e comprese tra 12 e 16 gradi.