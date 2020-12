Tre condanne all'ergastolo per il clochard bruciato a Verona

Il senzatetto, aggredito alla stazione di Villafranca, era morto dopo due mesi di agonia. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate tra 60 giorni, ma i difensori preannunciano già il ricorso in appello

Tre condanne all’ergastolo per i tre imputati per l’omicidio di Vasile Todirean, il senzatetto romeno bruciato l'8 luglio 2019 alla stazione di Villafranca di Verona e morto dopo due mesi e mezzo di agonia. La sentenza, emessa ieri sera a tarda sera dalla Corte d'Assise di Verona, ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero.