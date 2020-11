Conte indagato per l’uso della sua scorta da parte della compagna

Il Viminale: "Mai usata la macchina della scorta per Palladino"

Sulla vicenda è stata presentata ai magistrati anche una relazione di servizio al ministero dell'Interno, che ricostruirebbe l'episodio. In base alla relazione, il personale di scorta era in attività definita 'di osservazione e controllo' sotto casa della compagna del presidente del Consiglio perché lui era nell'appartamento. Mentre erano in attesa del premier, i poliziotti si sarebbero resi conto della concitazione a pochi metri e un addetto del supermercato avrebbe chiesto aiuto perché una signora era in difficoltà. Dal documento emergerebbe che 'non è mai stata usata la macchina della scorta', anche perché la signora Paladino è tornata subito a casa, che si trova a pochi metri; che inoltre 'non c'è stato un intervento di Conte' e che il premier non era informato e ha saputo della vicenda 'solo quando è uscito di casa'.