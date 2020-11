Meteo, le previsioni di martedì 1 dicembre

La settimana appena iniziata avrà caratteristiche tipicamente invernali. L'arrivo del freddo e di precipitazioni intense favorirà la neve anche in pianura. Da martedì un nucleo freddo di origini polari si addosserà sulle Alpi e quindi si addentrerà nell’area mediterranea. Le prime piogge interesseranno le regioni tirreniche martedì mentre al Nord cadrà la neve sulle Alpi a quote collinari. Da mercoledì entrerà in scena il freddo invernale. Al Nord la neve è attesa la neve fino in pianura sul basso Piemonte, sull'Emilia e sul Veneto, poi nel corso della giornata a quote collinari. Al Centro le piogge saranno battenti su gran parte delle regioni, ma soprattutto sul Lazio dove sono attesi nubifragi. Nella giornata di giovedì la fase più cruenta del maltempo si sposterà al Sud con altri nubifragi sulle coste ioniche e tirreniche.

Temperature in calo

Le temperature fino a venerdì subiranno un'importante diminuzione su tutta Italia con valori diurni di pochi gradi sopra lo zero al Nord e di poco sopra i 10-12 gradi al Centro-Sud. Dal weekend, a causa di venti intensi di Scirocco si avrà un deciso aumento.

Le previsioni al Nord

Le regioni settentrionali saranno le prime ad essere interessate dalla nuova fase di freddo e maltempo. Il tempo peggiorerà sulle Alpi e le regioni dNord Ovest con neve, dapprima verso i 1200 metri e poi in calo. In serata peggiora sull’Emilia Romagna con neve dai 300-500 metri. Massime in forte calo e comprese tra 4 e 8 gradi.

Le previsioni al Centro

Situazione ancora stazionaria sulle regioni adriatiche, peggiora nel corso del giorno su quelle tirreniche. Piogge soprattutto la Sera su Sardegna, Toscana e Lazio. Massime senza variazioni e comprese tra 14 e 18 gradi.

Le previsioni al Sud

Situazione simile al Meridione con qualche pioggia in arrivo sull’area tirrenica. Nuvolaglia sparsa altrove ma senza precipitazioni. Nubi più compatte sull’area ionica. Massime comprese tra 14 e 18 gradi.