Meteo, le previsioni di venerdì 27 novembre

Per la giornata di venerdì 27 novembre, le previsioni meteo segnalano tempo instabile al Centro e in gran parte soleggiato al Sud. È invece attesa nebbia al Nord. Un ciclone si avvicina alla Sardegna. Piogge sulle coste toscane e laziali, a fine giornata anche sulla Liguria ( LE PREVISIONI ).

II meteo al Nord

A Nord presenza di nebbie diffuse sulla Pianura Padana, al pomeriggio cielo spesso coperto su queste zone, più soleggiato sui monti. Peggiora in Liguria con piogge. Valori massimi compresi tra 5 e 14 gradi. A Milano giornata nuvolosa, così come a Torino.

Il meteo al Centro

Tempo in peggioramento sulla Sardegna con precipitazioni via via più diffuse dal pomeriggio e sera sui settori orientali. Cielo spesso coperto sul resto delle regioni, peggiora su coste toscane e laziali con qualche rovescio veloce. Venti di Scirocco sul Tirreno, anche moderati. Valori massimi compresi tra 12 e 19 gradi. A Roma cielo nuvoloso, così come a Firenze.

Il meteo al Sud

Tempo asciutto, in gran parte soleggiato con cielo poco nuvoloso. Una nuvolosità più compatta interesserà la Sicilia centro-orientale, ma senza precipitazioni importanti. Valori massimi attesi tra i 12 e i 19 gradi. Cielo coperto a Napoli, e qualche velatura anche a Palermo.