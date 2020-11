Imola, acquista involtino al supermercato e trova pezzo di dito

Esteriormente aveva un aspetto del tutto normale ma al suo interno nascondeva un “corpo estraneo” compatibile con un pezzo di dito. La spiacevole sorpresa è stata trovata in un involtino primavera acquistato in un supermercato di Imola da un consumatore di San Lorenzo di Lugo, nel Ravennate. Immediatamente sono stati avvertiti i carabinieri e sono partite le verifiche da parte della procura di Ravenna che, per far luce sull’accaduto, ha disposto l'analisi del dna per capire se effettivamente si tratti proprio di un frammento di falange umana o se invece sia altro.

A rendere ancor più disgustosa la scena, è stata osservata sull’estremità qualcosa di molto simile a un’unghia. Tutte le piste sono aperte e le analisi serviranno anche a capire se si tratti invece di resti di animali antropomorfi come per esempio una scimmia. Pur essendo un piatto appartenente alla cucina orientale, la confezione sotto esame proveniva in realtà da un’azienda di Barcellona e, destinata alla grande distribuzione, ha trovato posto tra gli scaffali di un supermercato di Imola.