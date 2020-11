Con un post su Facebook, la titolare dell'Istruzione smentisce che "al ministero si dà ormai per scontato che anche a dicembre tutti gli studenti resteranno a casa". E sul tema interviene il presidente dell'Associazione nazionale presidi Giannelli: "Con la didattica a distanza si potrà andare avanti per un po', ma non è pensabile finire l'anno scolastico così. Sarebbe un prezzo altissimo"

Tiene ancora banco la questione del ritorno in classe per gli studenti in didattica a distanza, in vista del Dpcm di dicembre che potrebbe allentare le restrizioni previste per commercianti e ristoratori. Secondo quanto riporta La Repubblica, c'è la "timida" ipotesi di riportare in classe "dal 9 dicembre" gli studenti delle "prime classi superiori e delle quinte". Ma, aggiunge lo stesso quotidiano, "il mondo dell'istruzione si sta apprestando a un rientro di licei, tecnici e professionali per giovedì 7 gennaio". Sul tema è intervenuta proprio la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che con un post su Facebook ha smentito che "al ministero si dà ormai per scontato che anche a dicembre tutti gli studenti resteranno a casa". Anzi, spiega di stare lavorando "per riportare quanto prima in classe studentesse e studenti che al momento stanno facendo didattica digitale a distanza" (COVID, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).