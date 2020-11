Covid-19, in Italia 34.767 nuovi contagi: i dati regione per regione

6/23 ©Ansa

Sono 2.723 (103.064 in tutto) i casi positivi scoperti in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, quando sono stati eseguiti 19.697 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è pari al 13,8%. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva: sono 241 (-3). Crescono di 60 unità, a quota 2.594, quelli ricoverati in altri reparti Covid. Si sono registrati altri 47 decessi. I casi attivi, in totale, sono 65.080. Per quanto riguarda i nuovi casi, Modena è in testa con 573, seguita da Bologna con 482 e Reggio Emilia con 358