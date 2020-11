Covid, in Alto Adige sono iniziati i test di massa

Nella Provincia autonoma è iniziato lo screening di massa con l’obiettivo di sottoporre al tampone rapido il 70% della popolazione. Il test potrà essere effettuato in tutti i 116 Comuni altoatesini

Questa mattina è iniziato in Alto Adige lo screening di massa per individuare il maggior numero di positivi al coronavirus. L'obiettivo è quello di sottoporre all’esame del tampone rapido almeno 350.000 persone. I test a tappeto dureranno tre giorni, fino a domenica alle 18.

Lunghe code a Bolzano

Per l'enorme afflusso dei bolzanini per lo screening di massa si sono formate lunghe code. A Bolzano, secondo le vie e il numero civico, sono state assegnate delle 'finestre temporali', per effettuare il tampone.

Test in tre minuti

Il tampone sarà effettuato in tre minuti ed eseguito in tutti i 116 Comuni altoatesini. Sono state allestite 184 postazioni con 646 linee di test. Con lo screening di massa la Provincia autonoma intende piegare la cura dei contagi. Martedì riapriranno gli asili e le scuole elementari.

I dati del contagio

In Alto Adige i numeri del contagio da Covid-19 restano ancora molto alti. I dati di giovedì, 19 novembre sono ancora preoccupanti: si segnalano 696 nuove positività e 13 persone decedute Il 2% della popolazione altoatesina è in isolamento domiciliare. I decessi totali sono saliti a quota 438.