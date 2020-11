Covid, Tar Puglia: scuole aperte, ma libera scelta sulla frequenza

Resta efficace in Puglia, fino al 3 dicembre, il provvedimento con il quale la Regione ha lasciato ai genitori la scelta sulla didattica in presenza o a distanza nelle scuole elementari e medie. La decisione è arrivata dal Tar Puglia che ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per la sospensione dell'ordinanza 407 con la quale la Regione, il 27 ottobre, ha disposto la didattica digitale integrata per tutte le scuole, eccetto quelle dell'infanzia ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

Non ammissibile richiesta di interrogatorio libero di Emiliano

approfondimento

Bonus Baby Sitter, a chi spettano 2.000 euro anziché 1200. Le scadenze

In precedenza lo stesso Tar, con provvedimento cautelare monocratico d'urgenza, aveva sospeso la prima ordinanza della Regione di fine ottobre, la 407, che aveva disposto la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, fatta eccezione per quelle dell'infanzia. I giudici considerano che il secondo provvedimento regionale "ai fini della riduzione del rischio di diffusione epidemica, ha consentito, per il primo ciclo di istruzione, la didattica integrata a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata non può essere imposta la didattica in presenza e che l'eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata". Nel provvedimento del Tar si rileva, inoltre, che "le nuove prescrizioni regionali, efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre, non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti" e quindi "le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19" sono "ora disciplinate dal nuovo provvedimento". Dichiarando improcedibile la domanda cautelare, i giudici hanno anche ritenuto "non ammissibile la richiesta di interrogatorio libero" del presidente Emiliano.