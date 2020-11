L'Italia che convive col coronavirus: reportage da Catania

7/8

C’è chi si imbarca anche solo per passione, come il signor Piero. «Ho bisogno del mare più che mai, soprattutto dopo due settimane di lavoro». Piero fa il piastrellista e per lui il mare è il luogo dove dimenticare la fatica e i problemi. Quando può, la domenica si alza presto e va a pesca per poi tornare a pranzo a casa