Coronavirus, Ricciardi: "Lockdown subito in certe aree metropolitane"

Il consulente scientifico del Ministero della Salute: "Si profila una tragedia nazionale, la situazione è drammatica e in continuo peggioramento. Serve una catena di comando unica". E aggiunge: "Vanno anche spostati medici e infermieri, molti di loro si stanno riammalando"

“È una tragedia nazionale annunciata, dobbiamo prendere decisioni rapide”. E “in certe aree metropolitane il lockdown va fatto subito. Io avrei fatto Napoli zona rossa due settimane fa". Ne è convinto Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, intervenuto a “Che tempo che fa”, sull’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE). La situazione, ha rilevato, è "drammatica, a volte tragica, in continuo peggioramento. Questa si profila come una tragedia nazionale, sono necessari interventi rapidi".