Il pedagogista Novara: "Le scuole chiuse violano diritti dei bambini"

Le ha dedicato il suo ultimo libro (I bambini sono sempre gli ultimi, edito da Bur Rizzoli), ha lanciato svariati appelli e, da ultimo, promosso insieme ad altri specialisti il “Manifesto per la didattica in presenza” . Il tema della centralità scuola è particolarmente caro a Daniele Novara, pedagogista, autore di diversi libri sull’educazione e fondatore del Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti.

Ritengo che in questo modo si stiano violando i diritti dei bambini, accanendosi contro di loro in maniera illegittima e illegale. L’Italia ha firmato la convenzione dei diritti dei bambini. Si tratta di un abuso da ogni punto di vista, intollerabile in uno stato di diritto.

Proprio oggi il presidente della Puglia Emiliano ha inviato i genitori a non mandare i bambini a scuola dopo che il Tar ha deciso di riaprire le scuole elementari e medie chiuse da un’ordinanza regionale. In Campania restano chiusi asili e scuole di ordine e grado per iniziativa del presidente De Luca.

La didattica a distanza è un palliativo per situazioni di emergenza, da attuare quando la scuola è chiusa e per tempi brevissimi. Non è scuola nel vero senso della parola. La scuola è comunicazione, non semplice trasmissione di informazioni, e nel processo di comunicazione l’elemento corporeo e sensoriale è fondamentale.

Lei ha sottolineato spesso come la fascia 3-6 anni sia quella che rischia di essere più penalizzata dalla chiusura delle scuole

In questa fascia di età l’isolamento genera patologia. A tre anni il bambino abbandona la simbiosi materna per entrare in un mondo oggettivo che non è quello parentale ma quello del confronto con altre figure: i coetanei e le maestre. La scuola dell’infanzia serve a sviluppare l’attaccamento sociale. E’ qui che si impara a interagire, litigare e collaborare con gli altri. Un bambino su 10, purtroppo, in Italia non frequenta la scuola materna che io credo dovrebbe essere obbligatoria, come in Francia o in Germania. Ma il settore educativo in Italia si trova da 20, se non addirittura 30 anni, in uno stato di grande emarginazione.

A cosa è dovuta questa scarsa considerazione che, la sfera dell’educazione e il mondo dei bambini in generale trovano nel nostro Paese?

In Italia a partire dagli anni ’90 abbiamo assistito a una sorta di mutazione antropologica: la nostra società è passata da società comunitaria a società individualistica e narcisistica. La generazione adulta non si considera più depositaria di quella successiva e fare figli sembra uno sfizio dei genitori, non una necessità della collettività.