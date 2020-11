Meteo, le previsioni di giovedì 5 novembre

Dopo il passaggio di una modesta perturbazione, da giovedì il tempo migliorerà gradualmente. Un grosso anticiclone si impadronirà dell'Italia bloccando di fatto qualsiasi instabilità. Entreranno correnti settentrionali più secche (ma non fredde) che faranno scomparire le nebbie su quasi tutte le regioni a favore del ritorno del sole e di un clima ancora mite con temperature sopra la media del periodo di quasi 5-7 gradi.

Che tempo farà nel weekend

L'anticiclone si imporrà con forza nel fine settimana, bloccando ogni possibilità di piogge sull'Italia. Sia sabato sia domenica il bel tempo sarà protagonista, il cielo sereno o poco nuvoloso - salvo temporanei e innocui annuvolamenti - e il clima mite di giorno (temperature fino a 18-20 gradi). Il cielo più pulito e limpido farà abbassare i termometri di notte, con valori che scenderanno sotto gli 8 gradi su gran parte del Nord e delle valli appenniniche.

Le previsioni al Nord

Nuvole e foschie in Val Padana, più soleggiato lungo le coste e in montagna. Massime in leggero rialzo con valori compresi tra 15 e 20 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo variabile alternato da nuvole e spazi più soleggiati. Isolate piogge sul versante adriatico, parzialmente nuvoloso altrove. Massime stazionarie e comprese a mezzogiorno tra 15 e 20 gradi.

Le previsioni al Sud

Senza grandi variazioni il tempo al Meridione con nuvole sull’Adriatico (e deboli piogge sul Salento), sui rilievi appenninici e coste tirreniche calabresi. Più soleggiato in Sicilia. Massime miti e comprese tra 18 e 22 gradi