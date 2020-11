Scuola, Dpcm sospende concorso docenti. Ma oggi le prove si svolgono

Il provvedimento prevede lo stop ai concorsi, ma entrerà in vigore domani 5 novembre: per questo motivo, oggi le prove straordinarie per i docenti che hanno più di tre annualità di servizio si sono svolte in modo regolare. Per ora, le prove hanno riguardato quasi il 60% dei candidati. Il tasso di partecipazione è stato oltre l'86%

Il concorso straordinario per i docenti che hanno più di tre annualità di servizio rientra tra quelli sospesi dal nuovo Dpcm (LE MISURE). Tuttavia, dato che il provvedimento entra in vigore da giovedì 5 novembre, oggi le prove si sono svolte regolarmente.

La sospensione dei concorsi vedi anche Dpcm, Italia divisa in tre fasce: le possibili zone a rischio lockdown Il Dpcm per contenere la diffusione del coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE) è stato firmato dal premier Giuseppe Conte, ma non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Nel testo che è trapelato è prevista la “sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”. Sono esclusi dallo stop i “concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile”.