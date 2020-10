Aeroporto di Milano Linate, tac ai bagagli per viaggi più sicuri

Trolley e zaini vengono adesso sottoposti a una tac che riconosce un contenuto sospetto. Insomma, non occorre più tirare fuori computer, tablet e liquidi come accadeva con i raggi X. Che vuol dire meno code e meno utilizzo di vaschette. Le stesse vaschette vengono frequentemente sanificate con lampade Uvc ( FOTO ).

Il riconoscimento facciale

A questa tecnologia si aggiunge poi il riconoscimento facciale, inaugurato a febbraio, in tempi non sospetti. Prima dell’ingresso ai controlli, si può passare davanti a un totem dove il proprio volto viene associato alla carta d’imbarco e al documento d’identità. Rendendo superfluo sia il pezzo di carta che la sua versione digitale. Nel rispetto della privacy, i sensori non fanno una foto ma registrano il cosiddetto “template del viso”. Per accedere ai controlli e al momento dell’imbarco basta così abbassare momentaneamente la mascherina ed essere riconosciuti.

Il crollo dei passeggeri

Tecnologie e novità che al momento soltanto in pochi sono in grado di sperimentare. Nel mese di settembre, rispetto all’anno precedente, gli aeroporti italiani hanno fatto registrare un 70% in meno di passeggeri. “Ci aspettiamo un ritorno ai numeri pre covid tra il 2024 e il 2026”, ha detto a Sky TG24 Armando Brunini, Amministratore Delegato di Sea, la società che gestisce gli scali milanesi: “Saranno tempi di crisi che dovremo affrontare con determinazione e creatività, cercando di resistere per poi trasformare le nostre realtà a uno scenario nuovo”.