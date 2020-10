Covid, a Genova limitazioni alla mobilità dalle 21 alle 6 del mattino

Nuova ordinanza che estende i divieti che fino ad oggi valevano solo per alcuni quartieri. Non si potrà passeggiare senza motivo, ma ci si potrà spostare in macchina, in moto o andare a correre senza bisogno di autocertificazione. Il sindaco Bucci: "Non chiamatelo coprifuoco"

Bucci: "Non si tratta di un coprifuoco"

approfondimento

Nuovo dpcm, la bozza: bar e ristoranti chiusi dopo le 18 e la domenica

Ad annunciare l’ordinanza è stato lo stesso Bucci a margine del Consiglio comunale. "Non si tratta di un coprifuoco - sottolinea -. Questo deve essere chiaro, l'obiettivo è quello di azzerare le possibilità di assembramento, e quindi come già nei giorni scorsi sarà possibile spostarsi per andare a trovare un parente, un amico o per andare a casa o al lavoro, ma non si potrà circolare senza motivo". Bucci ha chiarito che le limitazioni alla mobilità "non saranno applicate a chi si sposta in auto o in moto. Si potrà andare a correre e non ci sarà "bisogno di autocertificazione". Come già per quella precedente, quindi, anche per questa nuova ordinanza non sarà necessario stampare o avere con sé alcun tipo di modulo come era avvenuto durante il lockdown.