Meteo, le previsioni di martedì 27 ottobre

Da martedì sono attesi grandi cambiamenti meteo. In meno di 24 ore passeremo dagli influssi di un ciclone di origine polare all’anticiclone africano. La perturbazione che sta scaricando la sua forza al Nord, si sposterà velocemente al Centro Sud. Le piogge potranno risultare particolarmente abbondanti sul basso versante tirrenico (Campania e Calabria), sulla Sicilia nord orientale, la Basilicata e il Salento. Qualche disturbo ancora sul Triveneto e Lombardia ma in netto miglioramento.

Weekend di Ognissanti

Le attuali previsioni indicano tempo buono e temperature elevate, soprattutto al Sud. Su alcune regioni meridionali si potrebbero toccare e superare i 26-28 gradi. In un contesto abbastanza stabile anche al Nord con valori termici sopra la media. Ma qui ci sarà l’insidia delle nebbie, in alcune aree anche molto intense e durature.

Le previsioni al Nord

Qualche pioggia su Lombardia e Triveneto ma in un contesto decisamente migliore rispetto a lunedì. In giornata ampie aperture sulle regioni occidentali. Massime in temporaneo calo e comprese tra 15 e 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo in miglioramento ma non ancora stabile. Ultime piogge interesseranno il Lazio e l’Abruzzo e, in parte, anche il versante adriatico. Massime in lieve calo e comprese tra 16 e 18 gradi.

Le previsioni al Sud

Il Meridione sarà ancora interessato dalla coda della perturbazione che porterà maltempo tra la Sicilia e la Campania, in marcia praticamente su tutte le altre regioni. Massime in lieve calo ma molto elevate e comprese tra 18 e 23 gradi.