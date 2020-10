Genova, auto travolge gruppo giovani. Automobilista in stato di fermo

È stato fermato e si trova in questura a Genova il proprietario dell'auto che ieri sera ha travolto un gruppo di giovani in piazza a Quezzi. Gravissime due ragazze, una è incinta

Sono in condizioni gravissime le due ragazze travolte dall'auto che ieri sera è piombata su una piazza a Quezzi, quartiere collinare di Genova. Le due giovani, di cui una incinta, hanno rispettivamente 16 e 17 anni. Una delle due rischia l'amputazione della gamba. Le due ragazze sono ricoverate al Villa Scassi e al San Martino. Il proprietario della macchina È stato rintracciato, fermato e viene al momento interrogato in questura.

L'autista fermato alle 4 di mattina

L'autista dell'auto che ha travolto le ragazze è un giovane di 23 anni. È stato fermato verso le quattro del mattino poco distante da casa. È stato sottoposto ai test tossicologici e i risultati dovrebbero arrivare in giornata. Secondo alcuni testimoni, in macchina ci sarebbero state più persone, per questo il pubblico ministero Daniela Pischetola, ha chiesto ulteriori accertamenti alla polizia municipale. Gli agenti della sezione infortunistica hanno trovato l'auto posteggiata sotto casa del giovane ed è stata sequestrata. Il ragazzo aveva le chiavi della vettura in tasca.